الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل

وحتى يحصل ذلك المعركة لا يمكن ان تحسمها دول معادية لاميركا بل الشعب الاميركي وحده هو من يستطيع حسمها.



اولا من خلال وعي مخاطر النظام الحاكم في واشنطن على مصير الشعوب الاميركية المستعبدة من أقلية شريرة تتحكم بالمال فتتحكم بالاقتصاد والاحزاب والحكومات لا في واشنكن فقط بل في اوروبا واسيا وافريقيا وفي روسيا والصين لها شركاء اساسيين يرعون نفوذها.



هذه نخبة لا مسيحية ولا يهودية ولا مسلمة بل ملحدة تستغل المسيحيين حيث يفيدها ذلك وتستغل اليهود حين يفيدها ذلك وتروج للشذوذ والفجور لضرب الاسرة والاخلاق الانسانية حتى يسهل استمرار تحكمها بالبشر خصوصا في دول قاعدة حكمها وتحكمها.



هذه نخبة شريرة تنعت من يتحدث عن أسرارها بالجنون وترميه بتهم الترويج لمؤامرة خيالية. وهي تتحكم بالعالم حصرا من خلال المؤامرات المدبرة والحروب التي تشنها لاسباب مفبركة.



وهي نخبة شريرة لا يهمها لا دين ولا قومية ولا وطنية بل همها الوحيد استمرار تحكمها بالاقتصاد والاعلام والتجارة الاميركية والاوروبية وحفظ مصالحها ونفوذها المسيطر على كل منصب يصل اليه مرشح بالانتخابات في دول العالم الاول.



فاي مرشح لا يمكن ان يحتل اي منصب وهو يعادي الاشرار فبيدهم التمويل ووسائل الاعلام والدعاية وبيدهم نفوذ هائل على الكنيسة والاحزاب والاتحادات النقابية.





والاشد غرابة من رهان البعض على انصاف اميركي للضحايا هو رهانهم عند كل عدوان على العرب لاستغلال صداقتهم مع الاميركيين لوقف تلك المجازر . وفي كل مرة يثبت العرب انهم لا وزن لهم عند الاميركيين الذين لا يقدرون الصداقات بل يتعاملون مع كل البشر على أنهم لا قيمة لحياتهم وان البشر فقط هم البيض الداعمين لاسرائيل الخاضعين للوبي المالي الدولي.



وهذا التفكير وجداني عقائدي تتشكل منه فلسفة الحكم عند نخب مسيحية وملحدة بيضاء وصهيونية يهودية ومسيحية واسلامية ترى في كل البشر هابيلا يستحق الموت ان لم يخضع لقابيل.



ويصدف ان نخبة المال العالمية مكونة من ملحدين لا دين لهم ويرون انفسهم بمجموع شركاتهم واموالهم الها أرضيا يحكم العالم كما يشاء.



ربما بينهم من يزعم انه ممثل للصهاينة المسيحيين او لصهاينة ملحدين أو لصهاينة يهودا لكنهم جميعا وصوليين مجرمين تجمعوا على استغلال قوتهم المالية منذ أجداد اجداهم الذين مولوا حرب المئة عام في البروتستانت والكاثوليك غي غرب اوروبا.



وعبر تحكمهم بالحركة المالية والاقتصادية الدولية قلبوا حكومات ملكية لصالح اخرى منتخبة تصل للحكم بمالهم ودعايتهم وقدراتهم على توجيه الناخبين حيثوا يشاؤون

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وهذه النخب العالمية تعتبر اسرائيل طفلها المدلل لاسباب مصلحية لا لأسباب دينية. ولأن أهم أدوات تحكمها بالبشر هي الصهيونية المسيحية وحفيدتها الصهيونية اليهودية.



و من ابواق النخبة الشريرة وأدواتها كل من جو بايدن وليتدسي غراهام. هؤلاء رغم مناصبهم المنتخبة مجرد أدوات للوبي وليسوا صناع قرار فيه.



وكونهم منتخبين يجعلهم اكثر خضوعا للوبي الاشرار لان ناخبيهم كما معظم شعوب الارض يتأثرون في وجهة انتخابهم بالاعلام والدعاية الحزبية وبالوعاظ الدينيين وبالمثقفين والادباء والمشاهير.



وكل ما يصنع قناعات الناس من وسائل الدعاية ملك للوبي المالي الشرير او ممول منها مثل الكنائس الكبرى وروابط الادباء ومشاهير الفن والاعلام الذين ان خالفوا اللوبي رأيه انتهت شهرتهم بالفضائح المختلقة وبالقتل المعنوي.



رجل مثل جو بايدن صار رئيسا لاطاعته لوبي الاشرار كيف لا يقف مع اسرائيل و مصالحه كلها مع اللوبي الحاكم في اميركا. ومن اوصله للرئاسة يمكنه ان يزج به في السجن لذا من الطبيعي ان يسخر منصبه لتنفيذ جرائم ضد الانسانية نيابة عن اسرائيل.



واما المجرم ليندسي غراهام الذي يروج لمقولة ان قتل الفلسطينيين بقنابل اسرائيل مشروع مثلما هو مشروع قصف اميركا لليابان بالنووي. هذا الارهابي هو ممثل للتيار التكفيري المسيحي المهووس بنهاية العالم وهو تيار يضم عشرات ملايين الاميركيين الذين يرون اسرائيل تحقيقا لنبؤة دينية.



هذا التيار يرى جرائم اسرائيل أمرا عاديا وطبيعيا ومن حقها ان تقوم بما تشاء من جرائم بامر من الرب بحسب الكتاب المقدس للمسيحيين في عهده القديم وفقا لتفسير هذا التيار الارهابي الاميركي الذي يبلغ عدد اتباعه في العالم ٦٠٠ مليون منهم عشرات الملايين في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا والهند. ومنهم ملايين في افريقيا الغربية، ومنهم ٦٠ مليون برازيلي والاف من النازحين السوريين حول العالم خصوصا في لبنان.



وهذا التيار (الصهاينة المسيحيين) هو اهم داعمي اسرائيل ويعتبرون الجهة التي خلقت الحركة الصهيونية.



فالحركة الصهيونية كانت اقلية صغيرة جدا وسط اليهود في القرن التاسع عشر. في حين كبرت الحركة بسبب دعم الصهانية المسيحيين لها بالمال والنفوذ.



على سبيل المثال فان وعد بلفور المؤسس سياسيا للدولة الصهيونية اعطاه سياسي بريطاني صهيوني مسيحي ليهودي صهيوني متمول هو لورد روثشيلد.



ان اغلب مؤسسات المجتمع الدولي من امم متحدة وتوابعها و اغلب مؤسسات حقوق الانسان العالمية اما تحت سيطرة اللوبي المالي الدولي الشرير من خلال التبرعات او مرتبطة بشخصيات صهيونية ان لم تكن عقائديا فهي صهيونية مصلحيا.



قبل الحرب العالمية الثانية كان حماس اليهود للحركة الصهيونية معدوما. فقد كانوا في القسم الاول من القرن العشرين اميل لليسار والشيوعية لا الى الصهينة. لكن المحرقة الاجرامية التي نفذها هتلر والمسيحيين الالمان ساعدت الصهاينة على ضم معظم اليهود لمشروعهم بداعي الخوف من الابادة.



ولم ينفذ المسيحيون الالمان المحرقة باليهود وحدهم بل شاركهم في الجريمة مسيحيون من انصارهم في فرنسا وبولندا وكرواتيا وصربيا واوكرانيا وروسيا وتشيكوسلوفاكيا وايطاليا. وتلك المحرقة بحق اليهود جعلتهم يلتجئون الى الحركة الصهيونية كي تخلصهم من الارهاب المسيحي في اوروبا. فانتقل مئات الالاف منهم خلال وبعد الحرب العالمية الثانية الى فلسطين برعاية وحماية وتمويل الارهابيين الصهاينة المسيحيين وبرعاية وحماية اقوى لوبي في تاريخ البشرية وهم نخبة المال والاقتصاد في اوروبا واميركا.

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لذا ليس مفاجئا المشاركة باجرام اسرائيل من طرف بايدن وبلينكن فهم ادوات مصيرهم مرتبط بخدمتهم للصهاينة المسيحيين، وللنخبة المالية الاقتصادية العالمية.



واما عن الارهابي الدولي المجرم ليندسي غراهام فهذا شخصية تمثل الكنيسة المعمدانية الجنوبية احدى اكبر كنائس الصهاينة المسيحيين الذين يحتفلون بالزلازل والحرائق والحروب كونها تكمل نبؤات نهاية العالم التي ينتظرونها بحرقة وحماس. اذ يعتقدون انها ستحصل بعد الف عام من حكم المسيح الارضي بحسب اعتقادهم.



من الجدير التذكير ان ليندسي غراهام صديق شخصي حميم لمحمد بن سلمان وراعي للعلاقة الحميمة التي تربط بن سلمان بصديقه المقرب بنيامين نتننياهو.



وكما نادى أحدهم يوما ليقول "يا عمال العالم اتحدوا".



النداء اليوم يجب ان يكون " يا أحرار العالم اتحدوا مع أحرار اميركا واوروبا كي تهزموا عصبة الاشرار المالية.