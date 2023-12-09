"يديعوت أحرونوت": اصابة 5000 جندي اسرائيلي 2000 منهم معاقين

وذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت" أن 5 آلاف جندي جرحوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن وزارة الحرب الإسرائيلية اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن.



وكشفت الصحيفة العبرية، اليوم السبت، أن الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول فلكية: أكثر من 5 آلاف جندي جريح وصلوا المستشفيات، وأكثر من ألفين تم الاعتراف بهم رسميًا على أنهم معاقون بالجيش وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع.



وأضافت أن من بينهم أيضا ألف جريح من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش، وفقا لوكالة الأناضول.



ولم توضح "يديعوت أحرونوت" ما إذا كان بقية الجنود الجرحى جنودا نظاميين أم لا.



وكشفت الصحيفة أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا معظمهم إصاباتهم خطرة.



ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن ليمور لوريا رئيسة قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب قولها: لم نمر قط بأي شيء مماثل لهذا. أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما فيها تلك التي تتطلب عمليات بتر.



وتابعت لوريا: حوالي 12% منها عبارة عن إصابات داخلية: الطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية. وهناك أيضًا إصابات في الرأس والعين.



وأضافت أن هناك حوالي 7% مصابين نفسيا "وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة" لأن الافتراض هو أن كل جسد مصاب أيضًا مصاب نفسيا، وأيضًا لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائمًا بعد أشهر أو أكثر من الحرب.



وأعلن جيش الإحتلال مقتل 5 من جنوده وضباطه في معارك غزة أمس، ليصل عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة إلى 107.



وبذلك يرتفع إلى 431 عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة ووحشية على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و770 شهيدا، و48 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.