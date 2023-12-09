الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 22:21

رئيسي: "طوفان الأقصى" وسعت حدود محور المقاومة إلى العالم أجمع

رئيسي: "طوفان الأقصى" وسعت حدود محور المقاومة إلى العالم أجمع
وأكد الرئيس رئيسي ضرورة تسريع التنفيذ الكامل للاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين وقال: إيران وسوريا لديهما قدرات واسعة لتوسيع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، والذي نأمل أن يستمر مع التخطيط ومتابعة المسؤولين المعنيين في طهران ودمشق لرؤية تفعيل هذه القدرات في أسرع وقت ممكن.

وتابع قائلا ان عداء أمريكا والكيان الصهيوني لسوريا سببه مقاومة حكومة وشعب هذا البلد وفشل مخططاتهم، خاصة في القضاء على الحركة الإرهابية التكفيرية، وأضاف: إن المقاومة الإسلامية الفلسطينية اليوم مبنية على الإيمان، وعلى الرغم من الافتقار إلى القوات البحرية والجوية، فقد قام الصهاينة وداعمهم الرئيسي، امريكا، بتشويه سمعة أنفسهم، لدرجة أنه خلال الستين يوما الماضية، باستثناء قتل الأبرياء، النساء والأطفال، لم يحققوا أيا من أهدافهم، ولولا المساعدات الاستخباراتية والعسكرية والأمنية والدعم المالي والإعلامي للأميركيين، لكان الكيان الصهيوني قد انهار الآن.

ووصف الرئيس الايراني الغضب والكراهية غير المسبوقة تجاه الكيان الصهيوني وحلفائه من قبل الرأي العام العالمي بأنها مؤشر على صحة موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى 43 عاما الماضية تجاه زيف وإجرام هذا الكيان وقال : إن عملية طوفان الأقصى وسعت حدود محور المقاومة وامتداىه من المنطقة إلى العالم أجمع.

واضاف : ليس لدينا أدنى شك أنه كما انتصرت شعوب العراق وسوريا واليمن ولبنان في مواجهة أميركا وحلفائها، سينتصر الشعب الفلسطيني أيضاً في هذا الميدان.

من جانبه وصف حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري في هذا اللقاء زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دمشق بأنها نقطة تحول في العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وقال ان تحقيق اتفاقيات هذه الزيارة خاصة في القطاعات المالية والمصرفية والطاقة والسياحة والتجارة، بانه مؤشر علامة على الاجتهاد والجدية لمسؤولي البلدين على صعيد تطوير التفاعلات والتعاون.
رقم : 1101603
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
إلى أي مدى يمكن للمدن الصناعية أن تساعد الاقتصاد الأذربيجاني في ظل انعدام سيادة القانون؟
إلى أي مدى يمكن للمدن الصناعية أن تساعد الاقتصاد الأذربيجاني في ظل انعدام سيادة القانون؟
9 كانون الأول 2023
رئيسي: الوكالة الذرية اعلنت 15 مرة عدم انحراف انشطتنا النووية عن مسارها السلمي
رئيسي: الوكالة الذرية اعلنت 15 مرة عدم انحراف انشطتنا النووية عن مسارها السلمي
9 كانون الأول 2023
مواصلة أمريكا إمداد ‘‘إسرائيل‘‘ بالأسلحة الفتاكة.. ما السر!
مواصلة أمريكا إمداد ‘‘إسرائيل‘‘ بالأسلحة الفتاكة.. ما السر!
9 كانون الأول 2023
‘‘حماس‘‘ و‘‘الجهاد الإسلامي‘‘.. خطة دفاعية تباغت "إسرائيل"
‘‘حماس‘‘ و‘‘الجهاد الإسلامي‘‘.. خطة دفاعية تباغت "إسرائيل"
9 كانون الأول 2023
‘‘حماس‘‘ تدحض أكاذيب بايدن.. انتصار في معركة الوعي
‘‘حماس‘‘ تدحض أكاذيب بايدن.. انتصار في معركة الوعي
9 كانون الأول 2023
الإطار التنسيقي يناسد السوداني في رفضه للهجوم على السفارة الأمريكية
الإطار التنسيقي يناسد السوداني في رفضه للهجوم على السفارة الأمريكية
8 كانون الأول 2023
رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق
رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق
8 كانون الأول 2023
"القسام" تحبط محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه في غزة
"القسام" تحبط محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه في غزة
8 كانون الأول 2023
إعلام العدو: خطر إطلاق الصواريخ من غزة يتضاعف
إعلام العدو: خطر إطلاق الصواريخ من غزة يتضاعف
8 كانون الأول 2023
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
8 كانون الأول 2023
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
8 كانون الأول 2023
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
7 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
إلى أي مدى يمكن للمدن الصناعية أن تساعد الاقتصاد الأذربيجاني في ظل انعدام سيادة القانون؟
مواصلة أمريكا إمداد ‘‘إسرائيل‘‘ بالأسلحة الفتاكة.. ما السر!
‘‘حماس‘‘ و‘‘الجهاد الإسلامي‘‘.. خطة دفاعية تباغت "إسرائيل"