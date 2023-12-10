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الأحد 10 كانون الأول 2023 ساعة 01:47

قائد في كتائب حزب الله العراقي: سنقاوم حتى خروج آخر جندي أمريكي

قائد في كتائب حزب الله العراقي: سنقاوم حتى خروج آخر جندي أمريكي
وكشفت المقاومة الإسلامية العراقية في بيان لها، أنها استهدفت القواعد الأمريكية بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، وأصابت الهدف بشكل مباشر.

وأكد المسؤول الكبير في كتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، في تصريح عبر تطبيق تلغرام، أن عمليات المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي ستستمر حتى إخراج آخر جندي من العراق.

وأوضح أبو علي العسكري أن "عمليات الأمس تؤذن ببدء مرحلة جديدة من المواجهات، والأيام المقبلة ستحدد شدة ردنا".

وأضاف أن "أي حماقة من العدو الأميركي ستقابل بإجراءات انتقامية شديدة وتوسيع العمليات".

العسكري يهاجم "عملاء أمريكا" في العراق
وافتتح العسكري بيانه بالإشادة بمقاتلي المقاومة العراقية الذين يتسابقون لتنفيذ عمليات باسلة ضد مواقع الاحتلال الأمريكي في البلاد، قائلا إن الكثيرين في العراق يرتجفون من بداية هذه العمليات خوفا على امتيازاتهم البيروقراطية. والتي تكون مشروطة باستمرار الاحتلال.

وقال "إذا كانت الحكومة العراقية ترغب في التفاوض مع [الولايات المتحدة] بشأن انسحابها من العراق، [فليكن] لن نقف في الطريق، على الرغم من أننا نعتقد بشكل قاطع أن [التفاوض] ليس سوى كذبة أمريكية أخرى".

ووصف زعيم المقاومة العراقية السفارة الأمريكية في العراق بأنها "وكر تجسس" وقاعدة متقدمة لتنظيم العمليات العسكرية والأمنية.

وأضاف "البعض يربطون شرفهم بهذه السفارة، ويروجون لها على أنها بعثة دبلوماسية يجب حمايتها، ويضعون الأولوية لأمنها ومكاسبها الشخصية على مصالحهم الوطنية. ويخضعون لها عن طيب خاطر للحفاظ على مكانتهم، والاحتلال سيزول قريبا". 

كما أدان تواطؤ بعض الضباط مع الاحتلال الأميركي، مؤكداً أن هذا التواطؤ سيجعلهم أذناباً للاحتلال الأميركي، وهو ما لن يتحمله شعب العراق الكريم.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن معدل الهجمات ضد الجيش الأمريكي في العراق وسوريا ارتفع بنسبة 45% في الأسابيع الثلاثة الماضية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تصريح مصادر لـ"الميادين"، الجمعة، بأن فصائل المقاومة استهدفت أربع قواعد للاحتلال الأمريكي في سوريا خلال الساعات الماضية.

وذكرت المصادر أن الهجوم شمل قاعدتي العمر وكونوكو بريف دير الزور، بالإضافة إلى قاعدتي خراب الجير والشدادي بريف الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن هذا السوق هو المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا العدد من القواعد في مثل هذه الفترة القصيرة.

كما أفاد مصادر إعلامية في بغداد أن المقاومة الإسلامية استهدفت القوات الأمريكية في مطار أربيل بعدد من الطائرات الانتحارية.
رقم : 1101644
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