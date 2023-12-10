أبو عبيدة: لن يخرج أي أسير إسرائيلي إلا بشروطنا فقط

فلسطين (إسلام تايمز) - أكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، أنه لن يخرج أي أسير للاحتلال الصهيوني إلا بشروط المقاومة وكتائب القسام.