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الأحد 10 كانون الأول 2023 ساعة 18:14

أبو عبيدة: لن يخرج أي أسير إسرائيلي إلا بشروطنا فقط

أبو عبيدة: لن يخرج أي أسير إسرائيلي إلا بشروطنا فقط
وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز"، "أجهز مجاهدونا على 4 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس"، مضيفاً "العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه على شعبنا والانتقام من المدنيين".

وأوضح "دمرنا كلياً أو جزئياً 180 آليةً خلال 10 أيام، وهاجمنا الآليات الإسرائيلية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ، كما هاجمنا قوات راجلة متحصنة في الأبينة بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر".

وبين أبو عبيدة "تصدينا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة، وكلما استمرت حرب العدو الهمجية بات فشله أعظم"، مؤكداً "لن يخرج أحد من الأسرى إلا بشروطنا".
رقم : 1101753
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