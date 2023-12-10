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الأحد 10 كانون الأول 2023 ساعة 23:09

بلينكن: إذا استسلمت حماس فمن الممكن وقف الحرب

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة ABC "أنه حتى يتم هزيمة حركة حماس، فإن المشاكل القائمة فقط هي التي ستستمر"، منوهاً "عندما يتعلق الأمر بوقف إطلاق النار في غزة الآن، وحماس لا تزال موجودة ويمكنها الإعلان عن نيتها تنفيذ هجمات 7 أكتوبر مرة أخرى، فهذا ببساطة يؤدي إلى الاستمرارية يصبح من الصعب".

وأشار إلى أن أمريكا تريد وقف إطلاق نار إنساني قصير المدى لتبادل الأسرى وتوصيل المساعدات، منوهاً "إنه إذا استسلمت حماس فإن هناك احتمالا لوقف الحرب غدا".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي استخدمت فيه الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لصياغة قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار الدائم.

جدير بالذكر أن الحرب في قطاع غزة أدت إلى استشهاد ما يقرب من 18 ألف شخص وإصابة نحو 49 ألف فلسطيني.
رقم : 1101781
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