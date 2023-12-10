في ذكرى النصر.. نائب عراقي يكشف راتب الشهيد أبو مهدي المهندس

وقال النائب الجمالي في مقابلة تلفزيونية مع قناة العهد العراقية إن “على البرلمان انصاف الحشد الشعبي اسوة بإقرانه، هل يعمل الشعب العراقي أن راتب الشهيد القائد أبو مهدي المهندس هو راتب جندي في الحشد (مليون وربع)، فهل هذا هو إنصاف”.



وأضاف أن “فكرة حل الحشد الشعبي مستحيلة نهائياً، ويجب أن تتوفر كافة حقوق منتسبي الحشد”، معتبراً أن “الاصوات النشاز التي تطالب باخراج الحشد من المناطق المحررة تمتلك تمثيلاً سياسياً”.



ولفت النائب عن صادقون أن “فكر داعش مدعوم سياسياً، وهذا التنظيم هو صنيعة أمريكية بامتياز وبكل تفاصيلها”، منوهاً أن “المخططات كانت تريد جعل العراق مثل غزة حالياً، والعراق في تلك السنوات تعرض لخيانة كبيرة خلال لحظة اجتياح داعش للمناطق العراقية”.