مجازر دامية وأوضاع إنسانية كارثية في غزة

وتواصلت الاشتباكات الضارية وسط القصف المدفعي الصهيوني شرقي وشمالي ووسط خان يونس.

وأعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس وصول 30 شهيدا و72جريحا إلى المشفى جراء العدوان الصهيوني على المحافظة أمس الأحد.

كما شهد شرق مخيم البريج اشتباكات ضارية وسط قصف مدفعي صهيوني وصولا إلى جحر الديك جنوب غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعنف مدينة خان يونس. وارتقى 6 شهداء في قصف الاحتلال شقة سكنية غربي رفح. وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لآل نجم بالمغازي خلفت شهداء غالبيتهم أطفال.

واندلعت اشتباكات عنيفة تخللها انفجارات بين المقاومة وجيش الاحتلال في منطقة المغراقة شمالي النصيرات.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على خانيونس مع قصف مستمر من مدفعية الاحتلال.

واعلنت مصادر فلسطينية ارتقاء 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي تل السلطان غربي مدينة رفح. كما شن طيران الاحتلال عدة غارات شرقي مدينة غزة. وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة البصة بدير البلح.

استشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

واوضحت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان 6 مواطنين فلسطينيين استشهدوا في رفح جنوب قطاع غزة، معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

كما استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصه بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد

وفي وقت سابق من فجر اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة "يعبد" جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيره من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات

اقتحام عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الليلة الماضية، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت وتحليق طائرات مسيرة في الأجواء، كما اعتلى الجنود أسطع عدد من البنايات في الحي، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غربا، وبلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.