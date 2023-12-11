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الاثنين 11 كانون الأول 2023 ساعة 10:18

إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة

إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة
وأصدرت حركة "حماس" ليل الأحد بيانا بشأن الدعوات للإضراب العالمي. وقالت: "نشيد بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل، غدا الاثنين 11 ديسمبر 2023، وندعو كل الأحرار في العالم إلى المشاركة الواسعة فيه، رفضا لحرب الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين العزَّل من أبناء شعبنا في قطاع غزَّة على مدار 65 يوما".
وأضاف البيان: "كما ندعو إلى استمرار وتصعيد كلّ أشكال المسيرات الجماهيرية والمظاهرات الشعبية، في مدن وعواصم وساحات العالم، إدانةً للدعم الأمريكي وبعض الدول الغربية لهذه المجازر المروعة بحق الأطفال والنساء والعوائل الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف هذا العدوان الهمجي، ومعاقبة كل الداعمين له، وتجريمهم، وصولاً إلى محاكمتهم كمجرمي حرب".
تأتي دعوة الناشطين والمؤثرين عالميين إلى الإضراب العالمي من أجل غزة، بسبب حرب يشنها الاحتلال ضد القطاع، وُصفت بأنها من "أعنف الحروب في تاريخ البشرية".
هذا وأفشلت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
رقم : 1101859
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