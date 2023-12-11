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الاثنين 11 كانون الأول 2023 ساعة 10:24

المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل

المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل
وأفاد " المركز الفلسطيني للإعلام"، أن شهود عيان أكدوا سماع إطلاق نار كثيف في محيط موقع جبل جرزيم العسكري الإسرائيلي شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.
وفي الأثناء، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة مسن بشظايا رصاص أطلقته قوات الاحتلال على منازل الأهالي في خلة العامود شرق نابلس
كما أكدت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء الأحد بلدة يعبد غرب جنين بشمال الضفة الغربية ودهمت حي البعاجوة، واعتقلت عددا من الشبان.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عند مدخل قرية كفيرت، وكثفت وجودها في محيط بلدة يعبد وقراها.
وقال شهود عيان للمركز الفلسطيني للإعلام إن قوات الاحتلال اقتحمت مساء الأحد مدينة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.
من جهته، قال الصحفي الفلسطيني منتصر نصار للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عوا جنوب مدينة الخليل.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منذ فجر أمس الأحد، عدة مناطق بالضفة الغربية، واعتقلت 30 مواطنًا، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة في طوباس تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات محلية الصنع بآليات وجرافات الاحتلال العسكرية.
اعتقال 30 مواطنا في الضفة
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 30 مواطنًا من الضفة صباح الأحد، بينهم فتاة من نابلس وأسرى سابقين.
وأكد نادي الأسير في بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طوباس حيث طالت 13 مواطناً، رافقها عملية اقتحام واسعة، وتوزعت بقية عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، بيت لحم، نابلس، ورام الله، والقدس.
وبلغت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نحو 3730، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفق البيان.
قصف منازل
وفي طوباس، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة طوباس بـ “صواريخ حارقة” عقب محاصرتها واندلاع اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين بمحيطها؛ دون الإبلاغ (حتى اللحظة) عن شهداء وإصابات في المكان.
وفد انسحبت قوات الاحتلال من طوباس بعد اعتقال 12 مواطنًا: الشاب نمر دراغمة؛ وهو نجل الشهيد الأسير المحتجز جثمانه عمر دراغمة، ومحمود علان صوافطة، عتيبة فالح دراغمة، أحمد موفق أبو دواس، ليث منجد مسلماني، رائد قدري دراغمة، محمد غسان الجالودي، عرب الشحروري، بلال مهيوب صوافطة، محمد زياد أبو جبارة، إيهاب محمد سعود دراغمة، وعباس نايف عبد الرازق.
ولفت النظر إلى أن جرافات الاحتلال العسكرية تعمّدت تجريف الشوارع والاعتداء على الممتلكات العامة في مدينة طوباس، وتخريب وتجريف عدة أماكن ونصب في المدينة.
وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، بعد أكثر من 3 ساعات من اقتحامها.
اعتقال فتية وفتيات بنابلس
وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة حليمة إيهاب أبو صالحية من حي “الجبل الشمالي” بالمدينة والشاب أسعد نصر الله من مخيم عسكر الجديد، شرقي نابلس، وثائر عامر من كفر قليل جنوبي المدينة.
وسجّلت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني”، إصابتين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر الجديد؛ واحدة منها بالرصاص الحي والثانية شظايا رصاص حي.
وأفاد مراسلنا في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد سامي جبرين، شقيق الشهيد عيسى جبرين، بعد اقتحام منزله في بلدة تقوع جنوبي شرق المدينة، جنوبي الضفة المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد جهاد الشوعاني وإيهاب الشوعاني، بعد اقتحام منزليهما في مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة.
رقم : 1101863
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