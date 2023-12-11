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الاثنين 11 كانون الأول 2023 ساعة 10:25
مكتب السيد السيستاني في لبنان يعلن الاقفال تضامنا مع غزة
كما اتخذت جمعية آل البيت (ع) الخيرية قراراً مماثلاً بإقفال مكاتبها ومؤسساتها التابعة لها اليوم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومايتعرض له من قتل وتهجير وابادة جماعية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1101864
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