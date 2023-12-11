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الاثنين 11 كانون الأول 2023 ساعة 10:27

'هآرتس' العبرية.. تباين واسع بين أرقام الجيش المعلنة وقوائم الجرحى بالمستشفيات

وحسب موقع "عربي 21"، كان مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع قال؛ إنه تم (أمس الأحد) إدخال 44 مصابا إلى المؤسسة الصحية بأقسامها المختلفة، موضحا أن 9 منهم في حالة خطيرة.

وأشار إلى أن ذلك بعد نقل 28 مصابا من جيش الاحتلال، مساء السبت، من قطاع غزة بينهم 6 في حالة خطيرة.
وأوضح المستشفى أنه استقبل 2034 مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، فيما قالت وزارة صحة الاحتلال؛ إن المستشفيات الإسرائيلية عالجت منذ بداية الحرب 10584 جنديا ومدنيا توفي منهم 13.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت في تقرير عن إصابة 5 آلاف جندي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ألفان أصيبوا بإعاقة. لكن الصحيفة تراجعت في اليوم ذاته عن الأرقام التي أحدثت ضجة واسعة، حيث خفضت حصيلة الإصابات من 5 آلاف إلى ألفين فقط.
رقم : 1101866
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