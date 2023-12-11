المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني مستعد للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي!

واشارت هيئة البث العبرية "كان" انه خلال الأيام الأخيرة قام رئيس المجلس الانتقالي في جنوب اليمن عيدروس الزبيدي بإجراء عدد لا بأس به من المحادثات مع مسؤولين محليين ومسؤولين في الإمارات ومسؤولين أمريكيين لمناقشة التصعيد مع أنصارالله.

وشدد الزبيدي في نهاية الأسبوع خلال أحد اجتماعاته بأن القوات في جنوب اليمن تتجهز لأداء "دور رئيسي لتامين حماية طريق الشحن في البحر الأحمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وصرح الزبيدي :"إن اعترفت إسرائيل بحقنا في تقرير المصير في جنوب اليمن، فستجدون حليفاً في الميدان ضد التهديد الحوثي" حسب تعبيره.