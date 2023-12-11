الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 كانون الأول 2023 ساعة 15:10

الادميرال الايراني: سنطرد الأساطيل الأجنبية من المنطقة قريبا

الادميرال الايراني: سنطرد الأساطيل الأجنبية من المنطقة قريبا
واضاف الادميرال ايراني في كلمة القاها امام " المؤتمر الوطني لتطوير سواحل مكران (سواحل بحر عمان)"، والذي عقد اليوم الاثنين في صرح جامعة الامام الصادق (عليه الصلاة والسلام) في طهران، انه وقبل شهرين من الآن أراد الأميركيون تفتيش صهريج وقود بحري لنا في المحيط الاطلسي، لكن التفتيش بحاجة الى ترخيص من الامم المتحدة، وعندما جاؤوا من ادارة التفتيش الاميركية لتفتيش الصهريج البحري، لم نسمح لهم حتى بالاقتراب منا.

وشدد الأدميرال ايراني ان امن الملاحة البحرية هو مستتب لكن التواجد الدائمي في اعالي البحار يحظى باهمية كبيرة بالنسبة لنا ونحن سعينا خلال الرحلة التي قامت بها المجموعة 86 للقوات البحرية الايرانية حول الكرة الارضية الى انشاء تواجد دائمي لنا هناك اذا كنا رأينا جزيرة في مسار ابحارنا.

وقال الادميرال ايراني ان التفوق البحري سيتحقق قريبا وان الديبلوماسية البحرية تظهر للعيان سريعا وسيطلع الجميع على ذلك.

كما أكد الأدميرال ايراني ايضا على أهمية تطوير سواحل مكران (السواحل الايرانية لبحر عمان) والتطوير السريع لميناء تشابهار الايراني المطل على المحيط الهندي، مضيفا بان القوات البحرية الايرانية قد وسعت انتشارها في سواحل مكران وبدأت ببناء منشآت هناك، كما تقوم الان ببناء سفن اسناد تعمل في تلك المنطقة ، وقال بأن اول سفينة من هذا النوع ابحرت حول العالم، وسنزيح الستار عن النسخة الثانية قبل ايام عشرة الفجر القادمة (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران)، وان السفينة الثالثة سيزاح عنها الستار في بداية العام الايراني المقبل (يبدأ في 29 مارس القادم).
رقم : 1101918
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود وعاجز عن أداء واجبه
كنعاني: مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود وعاجز عن أداء واجبه
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل
11 كانون الأول 2023
مؤسسات حقوقية: الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات
مؤسسات حقوقية: الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات
11 كانون الأول 2023
الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة
الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة
11 كانون الأول 2023
إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة
إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة
11 كانون الأول 2023
مجازر دامية وأوضاع إنسانية كارثية في غزة
مجازر دامية وأوضاع إنسانية كارثية في غزة
11 كانون الأول 2023
أبو عبيدة: لن يخرج أي أسير إسرائيلي إلا بشروطنا فقط
أبو عبيدة: لن يخرج أي أسير إسرائيلي إلا بشروطنا فقط
10 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي بمناسبة يوم النصر: شباب العراق أبدعوا في التصدي لفتنة داعش
السيد الخامنئي بمناسبة يوم النصر: شباب العراق أبدعوا في التصدي لفتنة داعش
10 كانون الأول 2023
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
كتب نقولا ميكائيل - نيويورك
9 كانون الأول 2023
إلى أي مدى يمكن للمدن الصناعية أن تساعد الاقتصاد الأذربيجاني في ظل انعدام سيادة القانون؟
إلى أي مدى يمكن للمدن الصناعية أن تساعد الاقتصاد الأذربيجاني في ظل انعدام سيادة القانون؟
9 كانون الأول 2023
رئيسي: الوكالة الذرية اعلنت 15 مرة عدم انحراف انشطتنا النووية عن مسارها السلمي
رئيسي: الوكالة الذرية اعلنت 15 مرة عدم انحراف انشطتنا النووية عن مسارها السلمي
9 كانون الأول 2023
مواصلة أمريكا إمداد ‘‘إسرائيل‘‘ بالأسلحة الفتاكة.. ما السر!
مواصلة أمريكا إمداد ‘‘إسرائيل‘‘ بالأسلحة الفتاكة.. ما السر!
9 كانون الأول 2023
‘‘حماس‘‘ و‘‘الجهاد الإسلامي‘‘.. خطة دفاعية تباغت "إسرائيل"
‘‘حماس‘‘ و‘‘الجهاد الإسلامي‘‘.. خطة دفاعية تباغت "إسرائيل"
9 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
إلى أي مدى يمكن للمدن الصناعية أن تساعد الاقتصاد الأذربيجاني في ظل انعدام سيادة القانون؟
مواصلة أمريكا إمداد ‘‘إسرائيل‘‘ بالأسلحة الفتاكة.. ما السر!
‘‘حماس‘‘ و‘‘الجهاد الإسلامي‘‘.. خطة دفاعية تباغت "إسرائيل"