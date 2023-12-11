صحيفة عبرية تتحدث عن خطورة قرار صنعاء منع سفن اسرائيلية من المرور

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية ان تهديد انصار الله تهديد اقتصادي كبير، له العديد من الآثار الاقتصادية، والتي سوف تؤثر على جيوبنا جميعاً.



وأكد كبير الاقتصاديين في شركة (BDO) حسب الصحيفة، أن تهديد انصار الله للنقل البحري إلى الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى تكلفة اقتصادية باهظة على تكلفة المعيشة وسلسلة التوريد.



واوضحت أن الواردات من الشرق إلى الكيان الإسرائيلي تشمل المواد الأولية وبالتالي ستؤدي كذلك إلى ارتفاع الأسعار في الصناعة الإسرائيلية، إضافة إلى أزمة في النقل الجوي ستكون التكلفة الآن مزدوجة.



وبينت أن تأثير التهديد اليمني يتجلى في عدة مستويات اقتصادية، أبرزها امتناع شركات الشحن الأجنبية بشكل كامل عن الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية، لتجنب المخاطر.



وذكرت الصحيفة أن الضرر الاقتصادي من تهديد اليمن يكمن كذلك في الصناعة الإسرائيلية التي تنتج للأسواق الشرقية وخاصة الصناعة الكيميائية.



واشارت إلى أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين ضد المخاطر وتم تمديد مسار الرحلة، ونتيجة لذلك سترتفع تكلفة النقل، وسترتفع الأسعار على كل سيارة، حسب طرازها.