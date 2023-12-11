عجز 'إسرائيلي' يبلغ 4.5 مليار دولار خلال شهر واحد!

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القفزة في التكاليف "سببها تمويل العدوان المستمر منذ شهرين على قطاع غزة"، مؤكدةً أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، "ارتفع العجز خلال الأشهر الثنى عشرة السابقة إلى 3.4% في تشرين الثاني/نوفمبر من 2.6% في تشرين الأول/أكتوبر".



كذلك، ذكرت الوزارة أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي، "بسبب التأجيلات الضريبية" نتيجة العدوان على غزة.



والشهر الماضي كانت وزارة مالية الاحتلال قد ذكرت أن كلفة الحرب على قطاع غزة، بأول 3 أسابيع بلغت نحو 7.5 مليارات دولار، وهي لا تشمل خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى".