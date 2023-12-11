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الاثنين 11 كانون الأول 2023 ساعة 19:11

العميد باكبور: هناك تواجد لداعش في ديالى العراقية

العميد باكبور: هناك تواجد لداعش في ديالى العراقية
اكد قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور على مواصلة التصدي بحزم للتهديدات الأمنية والعصابات الشريرة والجماعات الإرهابية التي تحظى بدعم استخباراتي ومعداتي واسع النطاق من بعض قوى المهيمنة العالمية والإقليمية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد باكبور على هامش مناورات كبيرة اجرتها قوات حرس الثورة الإسلامية تحت اشراف مقر "النجف الاشرف" في منطقة قصر شيرين الحدودية التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك في اطار اكتساب المزيد من الجهوزية لمواجهة العناصر المعادية للثورة الاسلامية والارهابيين التكفيريين.

واعتبر العميد باكبور، تنفيذ هذه المناورات بانه مبني على خطط لتحسين الاستعداد العملياتي وقدرة الوحدات القتالية في التعامل مع التهديدات والسيناريوهات الأمنية والإرهابية المعقدة، وقال: المنطقة والعالم يتاثران دائما بسياسات الاستكبار وقوى الهيمنة، ومن النتائج الحتمية لهذا النهج إنتاج وانتشار الجماعات الإرهابية المنظمة والمزعزعة للامن، لذلك أصبح إعداد وتمكين رجال الأمن للتعامل مع هذه التهديدات ضرورة لا يمكن إنكارها.

وأضاف: سنناقش في إطار هذه التدريبات أساليب التعامل مع التهديدات الأمنية والعصابات الشريرة والانفلات الأمني ​​والجماعات الإرهابية المدعومة باستخبارات ومعدات واسعة النطاق من بعض قوى الهيمنة عالمياً وإقليمياً بما يتماشى مع تطور الأمن المستدام، وسنتعامل مع مختلف مستويات التهديدات، ونتابع بكل قوة وإصرار حماية مصالح البلاد ووحدة أراضيها.

وأشار قائد القوات البرية للحرس الثوري إلى التنسيق العملياتي والدعم لمختلف فروع القوات البرية للحرس الثوري وتقييم الاستعداد العملياتي للوحدات التابعة، والتخطيط والقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى الاختبار الميداني لاستخدام الأسلحة الجديدة والمعدات المضافة إلى الهيكل القتالي للقوة كأهداف أخرى لهذه المناورات.
رقم : 1101941
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