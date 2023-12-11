عبداللهيان: نتلقى رسائل أمريكية اسبوعياً بشأن العراق

وأكد عبد اللهيان في حديثه عبر مترجم في منتدى الدوحة، الاثنين، أن حكومته تلقت رسائل من واشنطن بشأن التصعيد في العراق وسوريا ضد القوات الأمريكية، لكنه نفى علمه ومسؤوليته عن هذه الهجمات.



وأضاف عبد اللهيان، إن الرسائل تصل من الولايات المتحدة أسبوعيًا، مبيناً “أود أن أكون شفافا للغاية، فنحن نتلقى كل أسبوع رسائل من الأمريكيين مفادها أن قواعدهم في العراق وسوريا مستهدفة من قبل بعض الجماعات، وليس لديهم أي علاقة بإيران، إنهم يدافعون فقط عن شعب غزة”.



ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، تعرضت القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا لهجمات متزايدة من قبل الفصائل العراقية.



وقال البنتاغون خلال عطلة نهاية الأسبوع إن تلك الهجمات زادت بنسبة 50٪ خلال الأسابيع الثلاثة والنصف الماضية، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز.



وقال التقرير إن العدد الإجمالي للهجمات التي استهدفت المواقع الأمريكية منذ حرب غزة بلغ 84 هجوما يوم الجمعة.