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الاثنين 11 كانون الأول 2023 ساعة 19:53
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق للمرة الثانية في يوم واحد
وقالت مصادر إعلامية مقربة من المقاومة الإسلامية في العراق أنه "تم مساء اليوم استهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد للمرة الثانية هذا اليوم".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1101956
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