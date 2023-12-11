نتنياهو: تكاليف إعادة غزة تتحمله ا لسعودية والإمارات

وبحسب الإعلام العبري، إن نتنياهو، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والأمن التابعة للكنيست (برلمان النظام الصهيوني)، زعم أنه بعد انتهاء الحرب، ستكون "إسرائيل" وحدها المسؤولة عن نزع سلاح غزة وتأمينه.



وأضاف رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل: حماس لا تسمح لأحد بالخروج من غزة، لكننا سنسمح بذلك بعد تحمل المسؤولية عن هذه المنطقة.



وبحسب الجزيرة، أكد نتنياهو أيضا ضرورة إنشاء إدارة لإدارة الشؤون المدنية في غزة لا تسعى إلى تدمير "إسرائيل".



وتابع رئيس وزراء الكيان الصهيوني، الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا الآن، لكن السلطة الفلسطينية تحاول القيام بذلك على عدة مراحل.