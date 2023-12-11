عبد اللهيان: حل الدولتين لا يساعد على حل القضية الفلسطينية

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الايراني، عبر الإنترنت، خلال فعاليات منتدى الدوحة 2023.



واشار "امير عبداللهيان" الى المبادرة الدبلوماسية الحقيقية التي اطلقتها جمهورية ايران الاسلامية، بهدف حل القضية الفلسطينية، وبما يشمل اجراء استفتاء عام تحت رقابة الامم المتحدة.



وشدد وزير الخارجية الايراني، على ان امريكا تدعم الكيان الصهيوني بكل ما تملك من قوة؛ والدليل على ذلك استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) مؤخرا، بهدف استمرار المجازر التي يمارسها الكيان (في غزة اليوم).



واستطرد : "اسرائيل" تحتل ارض فلسطين، لذلك نحن نعتقد بان حل الدولتين لا يجدي نفعا لتسوية القضية الفلسطينية، وانما الحل يكمن فقط في تشكيل حكومة فلسطينية قائمة على الاستفتاء العام.