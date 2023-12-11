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الاثنين 11 كانون الأول 2023 ساعة 20:51

استفتاء لوكالة روسية يظهر المتصدر لقائمة الزعماء العرب..اليمن اولاً!

استفتاء لوكالة روسية يظهر المتصدر لقائمة الزعماء العرب..اليمن اولاً!
وتصدر قائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي قائمة الزعماء العرب بحصوله على اكثر من 50% من أصوات المشاركين في الاستفتاء.

والاستفتاء كان حول الزعيم العربي الاكثر تاثيرا عام 2023 على خلفية العدوان على غزة.

وأبرزت القائمة الروسية تفوق قادة المقاومة في اليمن ولبنان وفلسطين حيث حاز الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نحو 205 من الأصوات تلاه يحيى السنوار القيادي بحركة حماس بنحو 17% في حين تدنت مستويات زعماء اخرين حاولوا تسويق انفسهم وانفقوا المليارات خلال السنوات الأخيرة وابرزهم ولي العهد السعودي والذي لم يحصل سوى على 8%.

وتعليقا على هذه التطورات في المواقف الشعبية العربية، وصف عضو البرلمان اللبناني السابق ناصر قنديل النتيجة بانها تعكس تغيير في المزاج الشعبي في العالم العربي.
رقم : 1101974
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