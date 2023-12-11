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الاثنين 11 كانون الأول 2023 ساعة 22:20

اتصالات بين روسيا وفصائل فلسطينية من بينها حماس

اتصالات بين روسيا وفصائل فلسطينية من بينها حماس
وقال بيان للخارجية الروسية، إن "مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أجرى محادثات هاتفية مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين عام الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني صالح رأفت، وممثل قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق".

وجرت خلال المحادثات "مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التركيز على الوضع العسكري والإنساني القائم في قطاع غزة"، وأكد الجانب الروسي، حسب البيان، موقفه المبدئي بشأن ضرورة وقف القتال، وحل جميع المشاكل الإنسانية التي نشأت بشكل عاجل، بما في ذلك إطلاق سراح الاسرى.

كما "جرى التأكيد على أهمية استعادة وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة في الشرق الأوسط.

وتثير العلاقات بين روسيا وحماس غضب الكيان الإسرائيلي.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تحدث عن "شرخ في العلاقة بين بوتين ونتيناهو"، يتنامى منذ هجمات حركة حماس على الكيان الإسرائيلي وما تلاها من العدوان على قطاع غزة.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت وزارة الخارجية الروسية أن وفدا من حماس زار موسكو، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.
رقم : 1102004
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