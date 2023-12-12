الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 08:25

مجلس النواب الأمريكي يحدد مصير بايدن غدا

مجلس النواب الأمريكي يحدد مصير بايدن غدا
وقال المصدر لوكالة "نوفوستي"، إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن.

وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتتعلق التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب، بمزاعم تورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن، وتتعلق الشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات.

وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن عائلة بايدن تتلقى أموالا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأميركي الحالي "عليه أن يجيب على أسئلة الأميركيين"، ولا سيما أن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.
مصدر : وكالات
رقم : 1102066
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
12 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ خالية الوفاض بعد شهرين من الحرب في غزة
‘‘إسرائيل‘‘ خالية الوفاض بعد شهرين من الحرب في غزة
12 كانون الأول 2023
نهاية الصهاينة في غزة
نهاية الصهاينة في غزة
12 كانون الأول 2023
كنعاني: مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود وعاجز عن أداء واجبه
كنعاني: مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود وعاجز عن أداء واجبه
11 كانون الأول 2023
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل
11 كانون الأول 2023
مؤسسات حقوقية: الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات
مؤسسات حقوقية: الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات
11 كانون الأول 2023
الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة
الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة
11 كانون الأول 2023
إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة
إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة
11 كانون الأول 2023
مجازر دامية وأوضاع إنسانية كارثية في غزة
مجازر دامية وأوضاع إنسانية كارثية في غزة
11 كانون الأول 2023
أبو عبيدة: لن يخرج أي أسير إسرائيلي إلا بشروطنا فقط
أبو عبيدة: لن يخرج أي أسير إسرائيلي إلا بشروطنا فقط
10 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي بمناسبة يوم النصر: شباب العراق أبدعوا في التصدي لفتنة داعش
السيد الخامنئي بمناسبة يوم النصر: شباب العراق أبدعوا في التصدي لفتنة داعش
10 كانون الأول 2023
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
كتب نقولا ميكائيل - نيويورك
9 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
‘‘إسرائيل‘‘ خالية الوفاض بعد شهرين من الحرب في غزة
نهاية الصهاينة في غزة