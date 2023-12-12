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الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 08:36

بايدن يكشف عن هويته الحقيقية!

بايدن يكشف عن هويته الحقيقية!
وأضاف بايدن: "لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني".

وتابع بايدن متحدثا خلال الحفل "سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لــ[إسرائيل] حتى تتخلص من حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين [إسرائيل]. الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك" حسب قوله.

وأظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن في العدوان على قطاع غزة.

ويعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على قرار يوم الأربعاء، يسمح بإجراء يؤدي لعزل بايدن.
مصدر : وكالات
رقم : 1102067
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