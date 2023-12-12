الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 08:40

عبداللهيان: حياة نتنياهو مرتبطة باستمرار الحرب والإبادة الجماعية

عبداللهيان: حياة نتنياهو مرتبطة باستمرار الحرب والإبادة الجماعية
جاء ذلك في محادثة هاتفية لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مساء الاثنين بشأن العلاقات متعددة الأطراف والإقليمية، وخاصة التطورات الأخيرة في فلسطين.

واذ أعرب عن استيائه من استخدام أميركا حق النقض ضد قرار وقف الإبادة الجماعية في غزة، أشار وزير الخارجية الايراني إلى جهود الصين البناءة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وضرورة القيام بدور فعال في وقف الحرب ضد غزة.

وقال أمير عبداللهيان: إن أمن المنطقة مهم بالنسبة لنا جميعا، وفي هذا الصدد، أجرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مشاورات مع دول المنطقة.

وشدد وزير الخارجية مرة أخرى على أن نطاق الحرب في المنطقة اتسع وإذا لم تتوقف الهجمات على غزة بشكل فوري، فهناك احتمال حدوث انفجار في المنطقة تخرج الامور عن سيطرة جميع الأطراف واضاف: لسوء الحظ، ان الجانب الأميركي لا يفهم بشكل صحيح خطورة توسيع نطاق الحرب بشكل أكبر. وان حياة نتنياهو، حليف البيت الأبيض، مرتبطة فقط باستمرار الحرب والإبادة الجماعية، الا ان الوضع في المنطقة لن يبقى على هذا النحو.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الصيني عن أسفه لاستخدام (اميركا) حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، وذكر أنه من المهم بالنسبة للصين أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية على الفور.

وأعرب وانغ يي عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية، وأكدا على مواصلة المشاورات والحوارات الثنائية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
مصدر : وكالات
رقم : 1102069
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
12 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ خالية الوفاض بعد شهرين من الحرب في غزة
‘‘إسرائيل‘‘ خالية الوفاض بعد شهرين من الحرب في غزة
12 كانون الأول 2023
نهاية الصهاينة في غزة
نهاية الصهاينة في غزة
12 كانون الأول 2023
كنعاني: مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود وعاجز عن أداء واجبه
كنعاني: مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود وعاجز عن أداء واجبه
11 كانون الأول 2023
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل
11 كانون الأول 2023
مؤسسات حقوقية: الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات
مؤسسات حقوقية: الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات
11 كانون الأول 2023
الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة
الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة
11 كانون الأول 2023
إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة
إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة
11 كانون الأول 2023
مجازر دامية وأوضاع إنسانية كارثية في غزة
مجازر دامية وأوضاع إنسانية كارثية في غزة
11 كانون الأول 2023
أبو عبيدة: لن يخرج أي أسير إسرائيلي إلا بشروطنا فقط
أبو عبيدة: لن يخرج أي أسير إسرائيلي إلا بشروطنا فقط
10 كانون الأول 2023
السيد الخامنئي بمناسبة يوم النصر: شباب العراق أبدعوا في التصدي لفتنة داعش
السيد الخامنئي بمناسبة يوم النصر: شباب العراق أبدعوا في التصدي لفتنة داعش
10 كانون الأول 2023
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
كتب نقولا ميكائيل - نيويورك
9 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
‘‘إسرائيل‘‘ خالية الوفاض بعد شهرين من الحرب في غزة
نهاية الصهاينة في غزة