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الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 08:45

إيران وتركيا تؤكدان على ممارسة الضغوط على ‘‘اسرائيل‘‘ لوقف الحرب في غزة

إيران وتركيا تؤكدان على ممارسة الضغوط على ‘‘اسرائيل‘‘ لوقف الحرب في غزة
وتبادل حسين أمير عبد اللهيان وهاكان فيدان، وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية، في اتصال هاتفي مساء الاثنين، وجهات النظر حول بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية والإقليمية، وخاصة استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وشدد امير عبداللهيان في هذا الاتصال على أهمية تعميق العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا ومواصلة تطويرها، فضلا عن أهمية اللقاء المرتقب بين رئيسي البلدين.

واعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعم الولايات المتحدة الكامل للكيان الصهيوني بانه السبب في استمرار جرائم الصهاينة ضد سكان غزة والضفة الغربية ، وأكد على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف هذه الجرائم ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال المبادرات والجهود، مشددا على الإجراءات الدبلوماسية وتقديم الإغاثة الفورية للفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

من جانبه اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى عقد الاجتماع المشترك الثامن رفيع المستوى بين إيران وتركيا في المستقبل القريب، وقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها ايران من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في الحرب ضد غزة، واعتبر فلسطين قضية الاسلام المركزية.

كما أكد وزيرا خارجية إيران وتركيا في هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة مواصلة وتطوير المشاورات الدبلوماسية والجهود على الساحتين الإقليمية والدولية للضغط على الكيان الصهيوني للقبول بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1102071
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