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الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 08:47

أميرعبداللهيان: الفيتو الاميركي الاخير ترخيص لاستمرار الابادة الجماعية في غزة

أميرعبداللهيان: الفيتو الاميركي الاخير ترخيص لاستمرار الابادة الجماعية في غزة
وتباحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في المحادثة الهاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الاثنين حول بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك آخر التطورات في الحرب ضد غزة والضفة الغربية.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، وفي إشارة إلى الاجتماع الأخير لرئيسي إيران وروسيا في موسكو واستعراض القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون الثنائي، أكد وزير الخارجية الايراني على أهمية مواصلة المشاورات والاتصالات بين كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي.

كما أعرب أمير عبداللهيان عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مسألة وقف الهجمات العسكرية وجرائم الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، واعتبر هذا الإجراء بمثابة منح الترخيص لمواصلة الإبادة الجماعية لسكان غزة واكد ضرورة التحرك للوقف الفوري لجرائم الحرب وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بدوره قيم وزير الخارجية الروسي اللقاءات والمحادثات الأخيرة بين الدكتور رئيسي وبوتين بأنها مهمة للغاية، معربا عن ارتياحه لعملية التعاون الثنائي.

وفي سياق التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد لافروف على ضرورة مواصلة الجهود الدولية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وزيادة إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1102072
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