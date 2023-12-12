البنتاغون: نساعد أوكرانيا على إنشاء قوات مسلحة قادرة على احتواء روسيا

وقال أوستن خلال خطاب عقب لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "نحن مع حلفائنا وشركائنا مصممون على مساعدة أوكرانيا على تعزيز وتوسيع قدراتها القتالية، وكذلك إنشاء قوات قادرة على احتواء روسيا في السنوات المقبلة".



وأكد أوستن أن "دعم واشنطن لكييف لن يتزعزع، نحن مصممون على مساعدة أوكرانيا على القتال والدفاع عن أراضيها ومواطنيها".



كما أكد وزير الدفاع الأمريكي أن أوكرانيا ذات أهمية كبيرة لأمن كل من الولايات المتحدة والأمن العالمي في القرن 21.



وفي وقت سابق، أعلن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيدعو في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد لدعم أوكرانيا.



وقال المسؤول للصحفيين في بروكسل عشية اجتماع وزراء الخارجية: "ستكون المناقشة حول دعم أوكرانيا.. نحن في لحظة حاسمة الآن، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم المساعدة لأوكرانيا، وهذه أخبار سيئة، والوضع الصعب في ساحة المعركة. فمن المهم للغاية أن يُظهر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لأوكرانيا عسكريا ودبلوماسيا وماليا، وستكون هذه هي رسالة بوريل الرئيسية: حان الوقت لدعم أوكرانيا في اللحظة الصعبة".



وشدد الدبلوماسي على أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة دعم أوكرانيا "بغض النظر عن التطورات في الولايات المتحدة وتصرفات الإدارة الأمريكية".