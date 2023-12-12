وكالة المخابرات المركزية تحذر العراق من عواقب الهجمات على القواعد الأمريكية

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول عراقي قوله، إن تحذير بيرنز يأتي وسط تزايد الهجمات على أهداف أمريكية في العراق. وأشارت الوكالة، إلى أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 84 مرة على الأقل منذ 7 أكتوبر.



وقال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشييتد برس" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخبر السوداني أيضا خلال محادثة هاتفية أن واشنطن تتوقع من الحكومة العراقية أن تتحرك لمنع الهجمات على الأهداف الأمريكية.



وفي وقت سابق، قال نائب الأمين العام لمنظمة "حزب الله" اللبنانية نعيم قاسم إن الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا مهمة للغاية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأفاد موقع "شفق نيوز"، في 8 ديسمبر، بتعرض السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.



وبحسب الموقع، فقد تم إطلاق عدة صواريخ على أراضي السفارة الأمريكية، كما سُمعت أصوات انفجارات، وانطلقت صفارات الإنذار في مبنى البعثة الدبلوماسية.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ثلاثة صواريخ أطلقها مسلحون سقطت في منطقة السفارة ولم يصب أحد نتيجة الهجوم، ودعت السفارة الأميركية في تعليق للوكالة، السلطات العراقية إلى ضمان حماية الموظفين الدبلوماسيين والمنشآت العسكرية التابعة للتحالف الغربي.