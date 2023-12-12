وزير الخارجية الايراني يغادر طهران إلى جنيف

ومن المقرر أن يلقي أمير عبد اللهيان كلمة في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، وسيلتقي بعض المسؤولين الدوليين المشاركين في هذا المنتدى.



ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الاجتماع الخاص لفلسطين على هامش الجمعية العالمية للاجئين.



وتستضيف جنيف في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر أكبر تجمع دولي في العالم حول اللاجئين، بمشاركة السياسيين والدبلوماسيين، واللاجئين والمنظمات التي يقودها اللاجئون، ووكالات الأمم المتحدة، وبنوك التنمية، والشركات، والجمعيات الخيرية والمؤسسات، ورؤساء البلديات، والمجموعات الدينية، والطلاب، والذين سيعملون معاً لمعالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون وأولئك الذين يستضيفونهم.