اسلامي: لا يحق لأي احد أن يفرض التفتيش علينا

وتابع اسلامي قائلا : لقد تابعنا هذا الأمر عبر توجيه رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطلبنا منها بان توجه انذارا لهم .



واكد انه بحسب قانون الضمانات، يحق لايران قبول أو عدم قبول المفتشين، ولا يحق لأحد أن يفرض التفتيش علينا، وسنواصل تعاوننا مع الوكالة الدولية فيما يتعلق بالمواقع المتبقية.



وفي جانب اخر من تصريحاته اشار اسلامي الى ان هناك نقطتان عامتان، الأولى أن فعالية المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في قطاع العلاج كبيرة، والنقطة الثانية هي دقتها وقوة كشفها، والتي يمكن أن تظهر الاضرار بشكل أفضل.



ولفت الى انه ينتج حاليا في منظمة الطاقة الذرية 50 نوعا من المستحضرات الصيدلانية المشعة وتستخدم في نحو 210 مراكز طبية، وبعضها الآخر لا زال في طور الاختبارات السريرية، وسيتم انتاجها فور الانتهاء من هذه العملية.