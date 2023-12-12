مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم...وأخرى شرقي القدس

وقالت مصادر أمنية في المنطقة، إن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية حيث أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، من دون أن يبلغ عن إصابات.



وأيضاً في سياق متصل، فقد اندلعت أيضاً مساء اليوم الاثنين، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس.



وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والقنابل الحارقة تجاه المواطنين ومنازلهم، ما تسبب في حدوث حرائق في الأعشاب الجافة.



وأوضحت المصادر، أنه لم تسجل إصابات حتى الساعة في المواجهات المتواصلة.



وما تزال المواجهات مستمرة بين الشباب المقاومين وبين قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك رداً على الانتهاكات الصهيونية المتواصلة اتجاه المدنيين الفلسطينيين ومنازلهم دون مراعاة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.