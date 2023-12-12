المقاومة تواصل دك قوات الاحتلال الصهيوني في غزة وقصف المستوطنات

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إنها دكت تحشدات لجيش الاحتلال المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.



وأضافت أنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خانيونس.



وأشارت إلى أنها تمكنت من استهداف قوة خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG"، مؤكدة وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح.



ولفتت القسام إلى أنه مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا.



ولاحقا جددت كتائب القسام قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية، واستهدفت "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.



وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت تحشدات لجيش الاحتلال في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.



كما قصفت تحشدات لقوات الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم" بصواريخ بدر 1.



وقصفت سرايا القدس تحشدات العسكرية للاحتلال في منطقة جحر الديك ومحور التقدم "نتساريم" بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل.



وأكد أنها قتل وأصابت جميع أفراد إحدى آليات الاحتلال العسكرية، التي قامت بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة.