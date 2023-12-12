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الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 11:46

اليوم الـ67 للعدوان.. الإحتلال يرتكب مجازر وحشية جديدة في غزة

اليوم الـ67 للعدوان.. الإحتلال يرتكب مجازر وحشية جديدة في غزة
وقامت قوات جيش الاحتلال بشن مئات الغارات وتكثيف القصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي، مع استمرار التوغلات البرية ومجابهتها بمقاومة باسلة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي صهيوني على خانيونس.

وأفادت مصادر طبية بوصول 20 شهيدا منهم أطفال جراء قصف الاحتلال على عدة منازل في رفح فجر اليوم، منهم 12 بينهم 6 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة حرب في حي الزهور شمال رفح.

وأفاد مجمع ناصر الطبي في خانيونس، صباح اليوم، بوصول 19 شهيدًا، منهم 4 نساء وطفل، إضافة إلى 57 إصابة منهم 10 أطفال و10 نساء.

وارتقى شهيد وأصيب 6 مواطنين في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة وهبة بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خانيونس.

ونفذت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف ومستمر.

وقصف طيران الاحتلال فجر اليوم منزلا لعائلة الشاعر في منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة صبح في رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في جباليا البلد شمال غزة.

اندلاع حرائق كبيرة إثر القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف الذي استهدف شمال حي الزيتون وحي الدرج صباح اليوم
اندلاع حرائق كبيرة إثر القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف الذي استهدف شمال حي الزيتون وحي الدرج صباح اليوم

استشهد طفل رضيع جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح جنوب قطاع غزة
أعلن مدير عام الصحة في غزة الدكتور منير البرش أن 3 أطفال فقدوا حياتهم نتيجة نقص الأوكسجين بمستشفى كمال عدوان وقال: لدينا 12 طفلا بالعناية المركزة و6 خدج.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 18 ألفاً و205 شهداء و49 ألفاً و645 إصابة مُنذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة مساء الاثنين.

وقالت وزارة الصحة إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الماضية، في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء، بما فيها المناطق التي يدّعي الاحتلال كذباً أنها آمنة.
مصدر : وكالات
رقم : 1102135
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