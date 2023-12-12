عشرات الشهداء في مجازر للاحتلال في خان يونس ورفح والنصيرات

يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي العنيف على وسط قطاع غزة بالتزامن مع الغارات الجوية في مناطق متفرقة من القطاع.



وذكر مصدر صحفي أنّ الاحتلال نفّذ أحزمة نارية عنيفة في مناطق وسط خان يونس جنوبي القطاع.



وشنّت طائرات الاحتلال غارات على شمالي مدينة خان يونس، وقصفت منزلاً في منطقة بطن السمين وسط المدينة.



وأفاد المصدر بأنّ غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف محيط مستشفى ناصر في خان يونس.



وفي وسط القطاع أيضاً، ارتقى شهداء وجُرح عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في النصيرات، كما تجدد القصف المدفعي للمناطق الشرقية لمدينة دير البلح.



وأكّد وصول أكثر من 15 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد سلسلة مجازر إسرائيلية، آخرها في مخيم النصيرات.



وفي جنوبي القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال بسلسلة غارات مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأنّ 20 شهيداً، معظمهم من الأطفال والنساء، سقطوا في قصف الاحتلال عدداً من المنازل كان في داخلها نازحون في حي الزهور في رفح فجر اليوم، وأنّ 22 شهيداً، بينهم رضيع، وصلت جثامينهم إلى مستشفى النجار في رفح نتيجة غارات الاحتلال.



كذلك، ذكر المصدر أن شهيدتين وقعتا إثر غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في حي السلام في رفح جنوبي قطاع غزة.



وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 18 ألفاً و205، فيما بلغ عدد الجرحى 49 ألفاً و645 شخصاً من جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة مساء أمس الاثنين.