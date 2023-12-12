أول تعليق لمالك السفينة النرويجية المستهدفة من قبل القوات اليمنية

وقال رئيس موينكل، إن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن وإن طاقم الناقلة ستريندا المؤلف من 22 شخصًا من الهند ولم يصب أحد منهم بأذى، حسب قوله.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينة تابعةٍ للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى كيان العدو الصهيوني، وذلك بعد رفض طاقم السفينة لكافة النداءات والتحذيرات الموجهة لها.



وأوضح بيان تلاه الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن "القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكرية نوعية ضد سفينة "استريندا" تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجه إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بصاروخ بحري مناسب".



وأكد أن العملية جاءت "انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتِنا".



وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية نجحت خلال اليومين الماضيين في منعِ مرورِ عدة سفن استجابت لتحذيراتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ ولم تلجأْ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية.



وشدد على أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة"، مضيفا "أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منعِ كافةِ السفنِ من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين "العربي والأحمر" حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".