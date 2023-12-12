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الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 15:12

إسرائيلي يجتاز الحدود البحرية مع مصر وهذا مصيره!..تفاصيل

إسرائيلي يجتاز الحدود البحرية مع مصر وهذا مصيره!..تفاصيل
وبحسب الإعلام العبري، فإن إسرائيليا كان يستقل دراجة بحرية بالبحر الأحمر، وقد اجتاز الحدود المصرية قادما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق الخطأ.

وأضاف الموقع أن مراقبي الجيش الإسرائيلي الذين تعرفوا على هذا الشخص، أرسلوا قوات لإيقافه لكنه تمكن من عبور الحدود وتم القبض عليه من قبل الشرطة المصرية.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت الخارجية الإسرائيلية تعليقا، قالت خلاله إن الحادث تم التعرف عليه والتعامل معه من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.

يُشار إلى أنه منذ حوالي عام ونصف، حدثت حالة مماثلة، عندما قام إسرائيلي بعبور الحدود البحرية بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء ركوبه دراجة جت سكي.

وآنذاك، أطلقت السلطات المصرية سراح الإسرائيلي بعد انتهاء استجواب استمر سبع ساعات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في ذلك الوقت، إن إسرائيليا عبر بالفعل الحدود البحرية مع مصر باستخدام دراجة نارية، وفي الوقت نفسه تم اعتقاله واستجوابه من قبل قوات الأمن المحلية.
 
رقم : 1102155
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