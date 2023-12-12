مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور كيان الاحتلال نهاية الأسبوع

وحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من المقرر أن يجتمع سوليفان مع كبار المسؤولين في القدس ويناقش معهم.



وجاء ذلك بعد أن أكد سوليفان، يوم أمس، بقوله:"إن واشنطن ستواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".



وأضاف أن الولايات المتحدة تتفق مع وزراء الخارجية العرب بشأن الرؤية حول قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اختلافات في وجهات النظر حول وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.



وأوضح سوليفان، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تواصل تهديد [إسرائيل] ولا تزال تحتجز رهائن، منوها إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" و[إسرائيل] على تواصل حول العمليات العسكرية.(على حد قوله).