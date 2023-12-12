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الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 16:33

ما القاسم المشترك الوحيد بين موقفي ايران و'اسرائيل' تجاه فلسطين؟

ما القاسم المشترك الوحيد بين موقفي ايران و
وقال عبداللهيان خلال مشاركته عبر الفيديو في حوار مفتوح ضمن فعاليات "منتدى الدوحة" امس الاثنين عن رؤية الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل القضية الفلسطينية، قائلا إن طهران تدعم استفتاءً يشارك فيه جميع سكان فلسطين من جميع الأديان تحت إشراف الأمم المتحدة لتقرير مصيرهم ومستقبل بلادهم.

وأكد رفض طهران (ما يسمى) حل الدولتين، معتبرا أن القاسم المشترك الوحيد بين مواقفنا ومواقف الاحتلال الإسرائيلي هو ان "إسرائيل" لا تؤمن بحل الدولتين. انما تؤمن بإيجاد دولة واحدة. نحن نؤمن بتشكيل دولة فلسطينية بحضور اليهود والمسيحيين والمسلمين على كامل أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس، لكن تل ابيب تؤمن بتشكيل دولة واحدة فقط في كامل أرض فلسطين التاريخية تسمى "إسرائيل".

واضاف: وجهة نظرنا حول معارضة حل الدولتين يختلف 180 درجة عن ما تؤمن به "إسرائيل".

وأوضح أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن تجاهلت فعلياً مبدأ حل الدولتين.

وأضاف: "قدمنا مقترحات دبلوماسية وواقعية لحل القضية الفلسطينية منها إجراء استفتاء للفلسطينيين تحت إشراف الأمم المتحدة"، مؤكدا "إسرائيل كيان محتل، ولا نعتقد أن (حل الدولتين) سيساعد عل حلّ القضية الفلسطينية".

وكرر أمير عبد اللهيان اقتراح إيران بإجراء استفتاء لتحديد مصير فلسطين مع السماح فقط لأحفاد أولئك الذين عاشوا هناك قبل عام 1948 بالتصويت.

وأكد عبداللهيان أن الأحداث في غزة لم تبدأ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انما القضية الفلسطينية ممتدة منذ أكثر من 70 عاماً.

وقال لا يمكن قبول الرد العشوائي الإسرائيلي عبر قتل آلاف المدنيين، وتدمير مدنهم، مضيفاً: "كان على الإسرائيليين استخدام الرد المناسب، وتجنيب المدنيين الانتقام".

وكشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة غالوب أن 24 بالمئة فقط من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يؤيدون حل الدولتين.
رقم : 1102169
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