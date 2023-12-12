سفير إيران لدى الرياض یلتقي وكيل وزارة خارجية السعودية

وكتب عنايتي، اليوم الثلاثاء، في حسابه علی منصة "اکس" (تویتر سابقا) : خلال اللقاء مع وكيل وزراة الخارجية السعودية "عبدالرحمن الرسي" بحثنا مجالات التعاون بين البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي".



واعلنت ايران عن بدء تسجيل اسماء الراغبين باداء العمرة المفردة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، حيث ستكون الأولوية لـ ۱۵۰ شخصا، ويأتي ذلك بعد انتظار دام 8 أعوام، كانت العلاقات فيها مقطوعة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية.



جاء ذلك حسب ما أعلنته منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي أكدت أنه يتم تسجيل أسماء الذين يملكون الوثائق اللازمة لحج بيت الله الحرام.



وأكد رئيس هذه المنظمة " سيد عباس حسيني" في اجتماع بعثة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارة، أن قوافل الحجاج الأولى سوف تغادر طهران بعد تصنيفها في الاسبوع المقبل.