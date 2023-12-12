عبداللهيان في جنيف: النظام الإسرائيلي له طبيعة داعش

وأضاف عبداللهيان أنه "يجب اتخاذ إجراء فعال للوقف الفوري لهجمات النظام الإسرائيلي على غزة ووقف جرائم هذا النظام في الضفة الغربية وإرسال المساعدات الإنسانية هو المهمة العاجلة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



وبين الوزير الإيراني إن السلوك اللاإنساني الذي يمارسه النظام الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين الأسرى في قطاع غزة هو مثال ودليل على الطبيعة الداعشية للنظام الإسرائيلي.



ورأى عبداللهيان إن الفشل في اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات الوحشية التي يشنها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد المواطنين في غزة سيؤدي إلى توسيع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من الظروف الحالية في المنطقة.