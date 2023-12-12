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الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 20:28

عبدالسلام: أي تقاعس أو حياد بقضية فلسطين هو انخراط غبي مع 'إسرائيل'

عبدالسلام: أي تقاعس أو حياد بقضية فلسطين هو انخراط غبي مع
وقال عبدالسلام في تغريدة على منصة "أكس" مساء اليوم الثلاثاء، إن "فلسطين قضية جامعة وأي تقاعس أو حياد فضلا عن اتخاذ مواقف سلبية فهو انخراط مجاني وغبي مع إسرائيل ضد فلسطين وغزة".

وأضاف: "شعبنا اليمني بفضل الله بجميع أطيافه وفئاته يأبى الذل والهوان ولا يرضى بخذلان غزة في هذا الوقت العصيب".

وشدد عبدالسلام بأن رهان الكيان الإسرائيلي ومن يقف خلفها على مرتزقة هنا أو هناك يعملون على إعاقة عمل القوات المسلحة اليمنية، هو رهانٌ على انتهازيين فاشلين.

ولفت ناطق أنصار الله، أن كيان الاحتلال يراهن على مرتزقة فاشلين، أسقطوا أنفسهم أولاً بخيانة اليمن، وزادوا سقوطاً بخيانة قضية فلسطين.
رقم : 1102216
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