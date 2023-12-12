بايدن: 'إسرائيل' تفقد الدعم الدولي وعلى 'نتانياهو' تغيير حكومته

وقال بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن: "لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم".



كما أشار الرئيس الأميركي -الذي صرح أكثر من مرة بأنه صهيوني وداعم كبير للكيان الإسرائيلي- إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحتاج "إلى تغيير حكومته المتشددة" لإيجاد "حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".



وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي "أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين".



وذكر أنه أمضى ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة لدى المقاومة الفلسطينية.



ومن المقرر أن يجتمع بايدن غدا الأربعاء في البيت الأبيض مع أفراد عائلات أميركيين (يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا) محتجزين في غزة.



وجاءت تصريحات بايدن عشية تلميحه، الاثنين، إلى قلاقل في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن نتانياهو في "موقف صعب" وأنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي.



وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد يهودي، علاقته المستمرة منذ عقود مع نتانياهو.



وأوضح بايدن وسط تصفيق متقطع من الجمهور الذي غالبيته من اليهود أن الكيان الإسرائيلي في "موقف صعب... لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية".



ويواجه بايدن انتقادات شديدة لدعمه رد الكيان الاسرائيلي على عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الاول/ أكتوبر.



وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 18200 شخص وإصابة ما يقرب من 50 ألفا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، مما أثار انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة.



واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بوجود خلافات مع واشنطن لكنه قال إنه يتعلق بوضع غزة ما بعد "الحرب" الجارية حاليا.