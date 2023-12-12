الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 ساعة 22:05

بايدن: 'إسرائيل' تفقد الدعم الدولي وعلى 'نتانياهو' تغيير حكومته

بايدن:
وقال بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن: "لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم".

كما أشار الرئيس الأميركي -الذي صرح أكثر من مرة بأنه صهيوني وداعم كبير للكيان الإسرائيلي- إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحتاج "إلى تغيير حكومته المتشددة" لإيجاد "حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي "أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين".

وذكر أنه أمضى ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن غدا الأربعاء في البيت الأبيض مع أفراد عائلات أميركيين (يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا) محتجزين في غزة.

وجاءت تصريحات بايدن عشية تلميحه، الاثنين، إلى قلاقل في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن نتانياهو في "موقف صعب" وأنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي.

وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد يهودي، علاقته المستمرة منذ عقود مع نتانياهو.

وأوضح بايدن وسط تصفيق متقطع من الجمهور الذي غالبيته من اليهود أن الكيان الإسرائيلي في "موقف صعب... لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية".

ويواجه بايدن انتقادات شديدة لدعمه رد الكيان الاسرائيلي على عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الاول/ أكتوبر.

وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 18200 شخص وإصابة ما يقرب من 50 ألفا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، مما أثار انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بوجود خلافات مع واشنطن لكنه قال إنه يتعلق بوضع غزة ما بعد "الحرب" الجارية حاليا.
رقم : 1102243
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان في جنيف: النظام الإسرائيلي له طبيعة داعش
عبداللهيان في جنيف: النظام الإسرائيلي له طبيعة داعش
طوفان الأقصى وتزايد شعبية المقاومة في الضفة الغربية
طوفان الأقصى وتزايد شعبية المقاومة في الضفة الغربية
12 كانون الأول 2023
كيف منعت أمريكا وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
كيف منعت أمريكا وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
12 كانون الأول 2023
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
12 كانون الأول 2023
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
12 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ خالية الوفاض بعد شهرين من الحرب في غزة
‘‘إسرائيل‘‘ خالية الوفاض بعد شهرين من الحرب في غزة
12 كانون الأول 2023
نهاية الصهاينة في غزة
نهاية الصهاينة في غزة
12 كانون الأول 2023
كنعاني: مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود وعاجز عن أداء واجبه
كنعاني: مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود وعاجز عن أداء واجبه
11 كانون الأول 2023
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال اثر اقتحامها جنين والخليل
11 كانون الأول 2023
مؤسسات حقوقية: الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات
مؤسسات حقوقية: الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات
11 كانون الأول 2023
الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة
الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة
11 كانون الأول 2023
إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة
إضراب عالمي اليوم نصرة لغزة
11 كانون الأول 2023
مجازر دامية وأوضاع إنسانية كارثية في غزة
مجازر دامية وأوضاع إنسانية كارثية في غزة
11 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طوفان الأقصى وتزايد شعبية المقاومة في الضفة الغربية
كيف منعت أمريكا وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟