المتحدث باسم سرايا القدس: تحية إلى المقاومة في اليمن والعراق ولبنان

وقال أبو حمزة في كلمة مسجلة "نرسل تحياتنا لأمة اليمن الحرة التي رأى الجميع كيف ارتقت بنصر دين الله والإسلام وفلسطين، كما نوجه تحياتنا إلى إخواننا في المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان".



وأضاف "نواصل إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة واستهداف قوات العدو وأسلحته، والمعركة الحالية ليست لتدمير المقاومة، بل لتصفية حسابات العدو مع الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه "في هذه المعركة، ليس لدينا خيار سوى النصر".



وتابع "لن يكون إطلاق سراح الأسرى ممكناً إلا من خلال المفاوضات مع فصائل المقاومة وبعد التوقف الكامل للحرب، ونعلن للرأي العام الصهيوني أن هدف نتنياهو هو البقاء في السلطة والثمن هو موت أبنائكم".