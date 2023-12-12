البرلمان العراقي يفشل في اختيار بديل عن الحلبوسي

العراق (إسلام تايمز) - فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسته المقررة يوم غد الأربعاء، لاختيار رئيس جديد بدلاً من محمد الحلبوسي الذي جرى عزله بقرار من المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي.