البرلمان العراقي يفشل في اختيار بديل عن الحلبوسي

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مساء الثلاثاء، عن تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء لانتخاب رئيس للمجلس بدلاً من المعزول محمد الحلبوسي، مشيرة إلى أن تأجيل الجلسة جاء إلى إشعار آخر”.
وذكر بيان للدائرة تلقى مراسل موقع "إسلام تايمز
" نسخة منه، إنه “نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب يوم غد الاربعاء الموافق ١٣/ ١٢/ ٢٠٢٣ بسبب انشغال اعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة الى اشعار اخر”.
وبهذا البيان يكون اختيار رئيس مجلس النواب الجديد بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم الاثنين المقبل.