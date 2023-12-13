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الأربعاء 13 كانون الأول 2023 ساعة 09:14
مقتل 8 عسكريين صهاينة بينهم قائد في لواء جولاني
وأشار جيش الاحتلال في بيانه إلى أن العسكريين الـ8 قتلوا بكمين نصبته "كتائب القسام" في حي الشجاعية شمال القطاع، وبينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.
رقم :
1102336
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