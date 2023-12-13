الإحتلال يبدأ ضخ مياه البحر في أنفاق غزة!

وأضافت الصحيفة أن عملية ضخ المياه إلى الأنفاق ستستغرق على الأرجح أسابيع. وذكرت إيه بي سي نيوز أن الغمر يبدو محدودا، إذ تعكف "إسرائيل" على تقييم فاعليته الاستراتيجية.



ولم يعلق جيش الاحتلال على الفور على التقرير.



وأوضحت الصحيفة أن بعض مسؤولي إدارة بايدن يقولون إن العملية قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد تل أبيب أن "حماس" تخفي محتجزين ومقاتلين وذخائر بداخلها.



وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أبدوا مخاوفهم من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.



وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وردا على تقارير إغراق الإحتلال أنفاق "حماس"، ادعى الرئيس الأميركي جو بايدن ان هناك تأكيدات بعدم وجود محتجزين في هذه الأنفاق.