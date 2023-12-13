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الأربعاء 13 كانون الأول 2023 ساعة 09:19

الجزائر تتكفل بعلاج 400 طفل فلسطيني مصاب في مشافيها

الجزائر تتكفل بعلاج 400 طفل فلسطيني مصاب في مشافيها
وأوضح المصدر ذاته أن "استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى يكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، وولاية وهران وولاية قسنطينة".

هذا وأفادت وزارة الحصة بغزة اليوم الثلاثاء، باقتحام القوات الإسرائيلية لمشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، عقب حصاره وقصفه لعدة أيام.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح.

ومع دخول الحرب يومها الـ67، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
رقم : 1102340
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