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الأربعاء 13 كانون الأول 2023 ساعة 09:19

المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يعتبر قرار الجمعية العامة بشأن غزة 'تاريخيا'

المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يعتبر قرار الجمعية العامة بشأن غزة
وقال منصور للصحافيين إثر صدور هذا القرار غير الملزم إن "هذا اليوم كان يوما تاريخيا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمته المجموعتان العربية والإسلامية، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال جلسة استثنائية للجمعية العامة، على مشروع القرار المعنون "حماية المدنيين والنهوض بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 153 دولة ورفض 10 دول وامتناع 23 دولة عن التصويت، وبذلك أحرز مشروع القرار أغلبية الثلثين المطلوبة لتبنيه.

ويأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 18 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 50 ألف شخص أخرين، فضلا عن تدمير البنية التحتية في القطاع ومئات الوحدات السكنية.
رقم : 1102341
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